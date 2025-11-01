演劇の魅力について知ってもらおうというイベントが岡山芸術創造劇場ハレノワできのう（31日）から開催されています。 【写真を見る】演劇の魅力を掘り下げる劇作家フェスティバル「げきじゃ！」岡山芸術創造劇場ハレノワで3日まで【岡山】 全国の第一線で活躍する劇作家や演者たちが集まった劇作家フェスティバル「げきじゃ！」です。 演劇の魅力を広く知ってもらおうという市民参加型の演劇祭で、演劇の面白さを掘り下げる