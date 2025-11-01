美しい瀬戸内海を守ろうと、香川県高松市で海ごみの清掃活動が行われました。 【写真を見る】美しい瀬戸内海を高松市中央卸売市場周辺で「海ごみクリーン作戦」高松市の塵芥センター【香川】 清掃活動は高松市の廃棄物処理企業「塵芥センター」が毎年この時期に行っているものです。 社員と家族、約150人が参加し、高松市中央卸売市場周辺でテトラポットにたまった廃棄物を回収したほか、路上に落ちてい