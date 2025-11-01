Travis Japanがニューアルバム『’s travelers』（12月3日発売）より、新たに「Say I do」「Tokyo Crazy Night」および「Would You Like One?」のCompleted ver.を先行配信することが決定した。現在先行配信中のアルバムのリード楽曲「Disco Baby」に加え、3曲の先行配信となる。「Say I do」「Tokyo Crazy Night」は今年3月に両A面シングルとしてリリース、「Would You Like One?」は4月に配信リリースされていたが、この期間メン