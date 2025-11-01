ハロウィンイベント＜CRAZY PARTY NIGHT＞が2025年10月31日（金）深夜にZEROTOKYOで開催され、会場にはTaku Takahashi（m-flo）、RAM RIDER、MANON、TREKKIE TRAX CREWなど、クラブシーンを代表するアーティストたちが集結。ここにきゃりーぱみゅぱみゅが登場しパフォーマンスを披露した。◆ライブ写真きゃりーぱみゅぱみゅはこの日、ハロウィンらしい漆黒の衣装で登場。自ら“シックリボンモンスター”と称する、全身を覆うブラッ