藤原さくらが、11月21日〜24日に、東京・高円寺T&Space ilmiにて、デビュー10周年を記念したポップアップショップ「Sakura Fujiwara 10th Anniversary SAKURA MARKET」を開催することが決定し、ポップアップショップのキービジュアルも公開となった。◆藤原さくら 画像 / 動画ポップアップショップでは、過去グッズに加えてオリジナルグッズの販売、Zineの最新号「8」の販売も決定。また、開催期間中は藤原さくらが在廊し、現