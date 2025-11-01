楽天の日当直喜投手（20）が1日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉を行い、今季年俸570万円から微増でサイン。「来年が勝負だと思っている。ちっちゃくまとまりたくはない。1勝できて来年につながると思う」と見据えた。高卒2年目の今季は2軍で42試合に登板し、5勝3敗3セーブ、防御率3・59。1軍では10月3日の西武戦で2点ビハインドの9回に登板。3者凡退に抑えた裏にチームがサヨナラ勝ちしてプロ初勝利が転がり込んだ。