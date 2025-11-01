µÚÀî¸÷Çî¤¬¡¢Á´¹ñ8¥«½ê11¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¥Ä¥¢¡¼2025 DISCO¡ùENDORPHIN¡ä¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò12·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¢¡µÚÀî¸÷Çî ²èÁüËÜºîÉÊ¤ÏÀéÍÕ¸©¡¦»ÔÀî»ÔÊ¸²½²ñ´ÛÂç¥Û¡¼¥ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¥Ä¥¢¡¼ÃæÈ×¤ÎÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥×¥ë&¥´¡¼¥ë¥É¡£Ëþ°÷¤Î½ÂÃ«¥Ù¥¤¥Ù¡¼¤¿¤Á¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥­¥é¥­¥éËÀ¡Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡Ë¤Ç²ñ¾ì¤òÍÍ¡¹¤Ê¿§¤ËÀ÷¤á