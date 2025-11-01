■MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3−1ブルージェイズ（日本時間1日トロント、ロジャース・センター）ドジャースは負けたら終わりのワールドシリーズ（WS）第6戦で、接戦を制し執念の勝利。対戦成績を3勝3敗とし、勝負は翌日の最終第7戦に持ち込まれた。試合は先発・山本由伸（27）が6回96球を投げて、被安打5、奪三振6、四死球1、失点1（自責点1）の力投で勝利投手。大谷翔平（31）は8回の第4打席で3戦ぶりのヒットを放