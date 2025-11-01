気象台は、午後0時31分に、波浪警報を北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、小清水町、湧別町、興部町、雄武町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、小清水町、湧別町などに発表 1日12:31時点網走、紋別地方では、1日夜遅くまで暴風に、1日夜のはじめ頃から1日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北見市常呂□暴風警報1日夜遅くにかけて