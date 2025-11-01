お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が1日、「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。妻でタレントの藤本美貴（40）のケンカ後の驚きの行動を明かした。ゲストのMattが藤本・庄司夫妻に「ケンカします？」と聞くと、藤本は「元々はめちゃめちゃします。最近でもしないよね」と答えた。庄司は「結婚する前に私の家で遊んでてケンカしちゃった。（藤本が）帰ったんですよ。帰っちゃったなって思ったら、ミキティ