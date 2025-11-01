■第41回大阪高等学校女子駅伝競走大会（1日、ヤンマースタジアム長居・長居公園周回道路）12月の全国高等学校女子駅伝の予選会となる大阪高等学校女子駅伝（5区間 21.0975km）が行われ、薫英女学院が大会記録となる1時間07分13秒で20連覇を達成した。東京世界陸上代表の久保凛（3年）を擁する東大阪大敬愛高が1時間09分21秒で2位。最長区間（6.0km）の1区を19連覇中の薫英女学院・河村璃央（3年）が約1分差をつけトップでタスキを