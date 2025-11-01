東京スカパラダイスオーケストラが、ライブ映像2作品の同時発売に先駆けて『35th Anniversary Live「スカパラ甲子園」』から「あの夏のあいまいME[GUEST] SUPER EIGHT」の映像を11月2日20時に公開することを発表した。◆東京スカパラダイスオーケストラ 動画SUPER EIGHTとのコラボライブ映像がYouTubeにてフル尺で公開されるのは今回が初めてとなる。SUPER EIGHTの“クール”と”コミカル”を鮮やかに描き出したダンスナンバーと