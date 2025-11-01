ワールドシリーズ第6戦米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に3-1で勝利した。9回には大ピンチを迎えたが、左翼手エンリケ・ヘルナンデスと二塁手ミゲル・ロハスの好守で見事なゲッツーに。意外な幕切れで日本ファンも混乱していた。8回からマウンドに上がった佐々木朗希投手が回またぎ。9回は死球と二塁打で無死二、三塁の大ピンチとなった。ここでグラ