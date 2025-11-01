きのうの“雨のハロウィーン”から一夜明け、東京・渋谷区長は「静かなハロウィーンになった」と語りました。渋谷区によりますと、きのうのハロウィーンで渋谷・センター街周辺を訪れた人は、ピーク時で最大4500人ほどとなり、計測を始めた2019年以来、最少となりました。警視庁によりますと、警備中の機動隊員に対する公務執行妨害の疑いで男女2人が現行犯逮捕されましたが、大きな混乱はありませんでした。渋谷区長谷部健区長