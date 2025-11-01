「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）ドジャースがタイラー・グラスノー投手の好リリーフ。九回無死二、三塁のピンチをしのいだ。佐々木朗希投手が作った無死二、三塁のピンチ。ここでロバーツ監督はグラスノーを投入した。クレメントをポップフライに仕留めると、１死からヒメネスの打球は左前に。これをキケが捕球してすぐさま二塁へ送球。見事に併殺に斬ってゲームを締めた。