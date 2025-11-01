『着ぐるみ家族２』（Masaki/KADOKAWA）第30回【全32回】【漫画】『着ぐるみ家族２』を第1回から読むいつも無表情だけど心の中ではノリノリ！ 家族が大好きなパパと、家族の重要なツッコミ役でいつも誰よりも楽しんでいるママ、そしてごっこ遊びが大好きなおてんば少女のムスメちゃん。ちょっとおかしな3人家族が着ぐるみで繰り広げる非日常的な日々。シュールなイラストとほっこりする家族ネタに、読んでいるうちについ笑みがこぼ