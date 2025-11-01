ワールドシリーズ第6戦米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。先発の山本由伸投手は6回1失点と好投し、「1番・DH」で先発した大谷翔平投手は3打数1安打。佐々木朗希投手は9回に大ピンチを招いたが、タイラー・グラスノー投手が後続を封じた。ポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げてい