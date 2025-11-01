THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが、デビュー30周年を記念して始動した『THEE 30TH』プロジェクトから『wonder style』として、180g重量盤アナログ、リマスター配信及び96kHz/24bitハイレゾ配信で本日復刻リリースした。◆THEE MICHELLE GUN ELEPHANT 動画『wonder style』は、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTがメジャーデビュー前の1995年10月21日にリリースした5曲入りのミニアルバム。公式YouTubeチャンネルでは、今回のリリースを記念