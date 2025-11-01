訓練でコンテナに放水し、要救助者に見立てた人形を搬送する特殊救難隊員＝３１日、横浜市中区の横浜海上防災基地海難救助のスペシャリストとして活動する海上保安庁の特殊救難隊（特救隊）が発足５０周年となり、横浜海上防災基地（横浜市中区）で３１日、記念式典が開かれた。歴代の隊員が多種多様な事案に対応してきた実績に対し、第３管区海上保安本部（同区）の赤松宏樹本部長が「海難の現場で絶望の淵に立たされ、救いを求