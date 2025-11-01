歩んできた“あしあと”の先に、そっと浮かび上がる“シルエット”。声優・伊達さゆりが2nd写真集『シルエット』で見せるのは、初めて訪れる異国での撮影で心を解き放ち、素顔のまま笑う姿だ。1st写真集『あしあと』から約3年。夢を追いかけ、支えてくれた人たちへの想いを胸に、彼女が見つめた“今の自分”と“これから”を語る。【写真】伊達さゆりの可愛さあふれるインタビュー撮りおろしが満載！■“あしあと”の先に見えた