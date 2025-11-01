全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新宿駅の寿司店『立鮨すし横』です。寄道したい改札ナカの絶品鮨そこは駅ナカどころか、改札のナカ。みなさん、移動途中のはずだけれど、幸せそうに鮨をほおばっている。たまらずその並びに加わり、まずは旬のスズキから……おお、品のよい旨み。お次のアワビはコリッとした食感のあとに磯の香りが。なるほど、これは顔がほころびます