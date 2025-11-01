◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）ＷＢＣ世界バンタム級２位の井上拓真（２９）＝が、ＷＢＣ同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝とのＷＢＣ世界同級王座決定戦に向け、豪華パートナーを相手にスパーリングを重ねている。所属ジムの大橋秀行会長（６０）は１日、拓真がアマ９冠の堤麗斗（２３