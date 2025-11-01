【推しを楽しむ「沼ギア」総特集】“推し活”の王道と言えば、やはりホビー系！大好きなキャラクターはコレクションしたいもの。今、手にすべき最新アイテムをチェック！＊＊＊最近のホビー業界では「キダルト」がトレンドワードとなっている。キッズとアダルトを掛け合わせた造語で、かつて子ども向けとされたアニメ、ゲームなどのキャラクターコンテンツ、およびホビーを楽しむ大人たちを意味する。以前は通常よりも“