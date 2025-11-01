静岡市葵区の高校で29日、日没後に車内からの歩行者や自転車の見え方を体験するイベントが行われました。これは、静岡中央警察署が夕暮れから夜間にかけての交通事故防止のために県立科学技術高校の生徒18人を対象に行ったものです。実際に高校生が車に乗ってみると…（男子高校生３人）「おお～」暗い色の服を来た人が目の前に飛び出してきたときの怖さなどを体験していました。（体験した生徒）「黒い服装だと乗っている側