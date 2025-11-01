歌手浅香唯（55）が、31日放送のフジテレビ系「ザ・共通テン！」（金曜午後9時）に出演。アイドル時代、「サイン」をめぐり勘違いをしていたことを語った。この日は「80年代アイドル大集合！昔のウソ記事訂正SP」と題し、元アイドルたちが自身に関する記事の内容を修正する企画を放送した。浅香に関する記事として「自宅に宅配便が来て伝票を差し出され、『サインしてください』と言われたが、『今はプライベートなので』と拒否し