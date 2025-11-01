2024年11月3日、全日本大学駅伝、1位でゴールする國學院大・上原琉翔写真／共同通信社（スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]連覇を目指す國學院大は野中の区間がポイント11月2日に開催される第57回全日本大学駅伝。その「メンバーエントリー」が10月31日に発表された。区間登録選手と補員登録選手を当日3人まで交代できるが、各校の戦略が見えてきたことになる。今大会は出雲駅伝を完勝し