犬にとって危険な『散歩コース』５選 散歩コースには、気づいていない危険性が潜んでいることがあります。ここでは、犬にとって危険な散歩コースの特徴を紹介するので、普段使っている散歩ルートが当てはまっていないか確認しましょう。 1.交通量の多い道路や人口密度の高い場所 交通量の多い道路は、犬によっては車に恐怖を覚えてパニックに陥る恐れがあります。パニックに陥ったり興奮状態になった