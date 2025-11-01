Hi-STANDARDが、全3話構成のドキュメンタリー『Hi-STANDARD Documentary -Screaming Newborn Baby-』のエピソード1を公開した。 （関連：【映像あり】Hi-STANDARD、全3話構成のドキュメンタリーエピソード1） 本映像では、恒岡章の逝去を経て、横山健と難波章浩がHi-STANDARDとしてどのような道を歩んできたのか、また、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』がどのようにして生まれたのかが描か