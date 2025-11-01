気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年11月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）＜全体運＞後半、「今の自分にできることを最大限やろう」と前向きな流れに乗っていきます。先延ばしにしていたことに本腰を入れ、理想だけでなく現実的な行動に意識が向きやすくなるでしょう。 金運では、