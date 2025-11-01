²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡Ê41¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÊÔ¤ßÊª¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬À¨¤¤¡×¡ÈÌ¼¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡É¤Î¼êÊÔ¤ß¥Þ¥Õ¥é¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿ÌÚÂ¼¥«¥¨¥éÌÚÂ¼¤Ï¡¢10·î9Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö°ì¤ÄÊÔ¤ßÊª´°À®¤·¤¿¤è¡×¤È¡¢¡È¤­¤Î¤³ÊÁ¡É¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¹õ¤Î¥Ð¥Ö¡¼¥·¥å¥«¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤«¤é¤â¡¢ÀÄ¤ÈÀÖ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢¤«¤é¤·¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤È¼êºî¤ê¤ÎÊÔ