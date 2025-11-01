◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3−1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)ドジャースの佐々木朗希投手が8回から登板し1イニング0／3を無失点に抑え、ドジャースが勝利しました。先発の山本由伸投手が6回まで1失点の好投。7回はロブレスキ投手が無失点で試合を作ります。そしてドジャース2点リードの8回、ロバーツ監督は3人目の投手として佐々木投手をマウンドに上げます。このシリーズ2度目の登板となった佐々