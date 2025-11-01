俳優・京典和玖（２５）が１日、都内で「京典和玖２０２６カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントに登場した。自身が好むという映画やレコードのポスターやジャケットをイメージした作品。「リスペクトを込めてやらせてもらった」と振り返った。コンパクトなサイズ感にもこだわり「身近に持ち運びやすい大きさになっているので、職場のデスクやキッチンなど日常の中で使用してもらえれば」と呼びかけた。２０２６