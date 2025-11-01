24年の日本映画界を席巻した「侍タイムスリッパー」で助監督の山本優子を演じ、実際に助監督も務めた沙倉ゆうの（46）が1日、SNSを更新し、10月末に東映京都撮影所を退所し、同日から映画の企画製作、マネジメントを行う東京の会社アイエス・フィールドに所属すると発表した。沙倉は「この度、10月末に東映京都撮影所を退所し、新たにアイエス・フィールドに所属させていただくことになりました」と報告。「4年間、東映京都撮影所