の実写版「ONE PIECE」シーズン2「INTO THE GRANDLINE」でMr.3役を演じるデヴィッド・ダストマルチャンが、舞台のひとつとなる“リトルガーデン”への期待や、漫画・アニメ版に忠実な実写化について語っている。 尾田栄一郎作の漫画『ONE PIECE』に登場するMr.3は、犯罪組織バロックワークスの一員で、液状のろうを操る“ドルドルの実”の能力者。ろうをあらゆる形状に変形させ、武器や拘束具、他者の姿を模し