打球がフェンスとグラウンドの合間に挟まる珍事【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）ドジャース・佐々木朗希投手が31日（日本時間11月1日）、トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に救援登板。打たれた打球がフェンスの隙間に挟まる珍事が起こった。佐々木は8回を無失点に抑えたが、9回先頭のカークに死球を与えた。続くバーガーに中堅左に特大の当たりを浴びた。打球はフェンス