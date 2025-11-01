秋の味覚“きのこ”のごちそうレシピをご紹介。きのこは今回、冷凍させて一工夫してから調理。料理研究家の木田マリさんによると「冷凍すると、きのこの細胞膜が壊れて旨味成分や栄養が外に出やすくなり、料理の風味や体への栄養吸収率も上がるのが魅力」とのこと。冷凍きのこをおいしく食べるための簡単レシピとは？冷凍きのこいつでも使える手軽さに加え、冷凍することで吸収効率も上がる。さらにグアニル酸などの旨味成分が増え