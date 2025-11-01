この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、まなクロにっしー🦥｜不登校の子どもたちを応援！(@Manabi_Cross)さんの投稿です。 子どもの素直な気持ちに胸が熱くなる ある日、まなクロにっしーさんの小5の息子から突然の申し出が…。話題の投稿はこちらです。 小５息子くんから突然の申し出が 👦「小学1年生の内容から、少しずつやり直せる場所があ