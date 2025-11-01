今日11月1日(土)は、低気圧が急速に発達しながら北日本の太平洋側を北東に進んでいます。北海道や東北の太平洋側では風が強まっており、えりも岬(北海道)で最大瞬間風速49.1m/sの猛烈な風を観測するなど、大荒れの天気となっています。今日いっぱい、北日本では暴風や高波に警戒が必要です。今日11月1日(土)北日本で台風並みの暴風今日11月1日(土)、前線を伴った低気圧が北日本の太平洋側を急速に発達しながら北東へ進んでいます