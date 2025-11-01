岡崎紗絵「風に乗って、伊勢志摩へ〜グルメも自然も満喫！心にごほうび 伊勢志摩の旅編」〜 岡崎紗絵が出演する、観光特急「しまかぜ」で行く伊勢志摩旅の魅力を伝える新PR動画「風に乗って、伊勢志摩へ 〜グルメも自然も満喫！心にごほうび 伊勢志摩の旅編〜」が11月1日より公開された。【動画】岡崎紗絵「風に乗って、伊勢志摩へ〜グルメも自然も満喫！心にごほうび 伊勢志摩の旅編〜」動画では、俳優・岡崎紗