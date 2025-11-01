◇自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦「ＭＯＴＥＧＩＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥＧＲＡＮＤＦＩＮＡＬ」第１日（１１月１日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）公式練習が行われた。ＧＴ３００はＲ＆Ｄスポーツの６１号車・スバルＢＲＺ・Ｒ＆Ｄスポーツ（井口卓人、山内英輝組）が１分４６秒４０４のベストタイムをマークした。総合優勝争いは上位９台１７人のドライバーにチャンスがある大混戦。ランキン