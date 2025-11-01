Travis Japan Travis Japanの12月3日にリリースとなるニューアルバム「’s travelers」（ストラベラーズ）より、現在先行配信中のアルバムのリード楽曲「Disco Baby」に加え、新たに「Say I do」「Tokyo Crazy Night」「Would You Like One?」のCompleted ver.が、11月3日AM0時から先行配信されることが決定した。「Say I do」「Tokyo Crazy Night」は今年3月に両A面シングルとしてリリース、「Would You Like One?