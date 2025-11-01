１１月１日の東京４Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、６番人気のビルバンテ（牡２歳、美浦・蛯名正義厩舎、父マインドユアビスケッツ）が、逃げ切って初陣を飾った。勝ちタイムは１分２４秒５（不良）。スタートは五分だったものの二の脚をつけてハナへ。抜群の手応えで最後の直線に向くと、しぶとく末脚を伸ばしメビウスロマンス（嶋田純次騎手）の追撃を鼻差退けた。残り１００メートル地点ではジャン