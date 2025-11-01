1日朝、裾野市の新東名高速・下りで男性が倒れているのが見つかり意識不明の重体です。警察がひき逃げ事件とみて捜査しています。警察などによりますと1日午前8時前、新東名高速下りの裾野市今里付近で「本線上に人が倒れている」と警察に通報がありました。警察と消防が現場に駆け付けたところ、男性1人が倒れていて病院に搬送されましたが意識不明の重体です。路肩には男性が乗っていたとみられる大型トラックが停まっていて、警