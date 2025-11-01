掛川市の病院で31日、介護業界のイメージを刷新しよと施設利用者やその家族らを対象にしたディスコイベントが行なわれました。このイベントは、掛川東病院が企画したもので施設利用者やその家族らおよそ100人が参加しました。31日は、クラブミュージックなどで会場を盛り上げると参加者は曲にあわせて体を動かしたり歌詞を口ずさみながら楽しんでいました。