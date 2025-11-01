アメリカのホワイトハウスは安全保障にかかわる守秘義務の徹底のため、大統領報道官室への記者の出入りを原則として禁止すると発表しました。ホワイトハウスは10月31日、西棟にある大統領報道官室への記者の出入りを原則として禁止すると発表しました。安全保障にかかわる守秘義務の徹底が目的だとしていて、今後、報道官室でスタッフと面会する場合にはメールで事前に予約をする必要があるということです。これに対し、ホワイトハ