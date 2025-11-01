タレントのMatt（31）が1日、「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。1カ月の美容代を明かした。お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春に「お休みの日は何をしているんですか？」と聞かれると、「美容デーを作っている」と明かした。美容に対して強いこだわりを持っており、「美容室も3つ行く」と告白。「カット、カラー、トリートメント別々のところに行く。それぞれのスペシャリストにやってもらう」と明かし