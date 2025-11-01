【トロント共同】米大リーグ、ワールドシリーズ第6戦は10月31日、ドジャースが3―1でブルージェイズに勝って3勝3敗とし、決着は11月1日の第7戦に持ち越した。先発の山本が、日本選手単独最多のポストシーズン通算6勝目を挙げた。