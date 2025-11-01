中国政府は、宇宙飛行士3人を乗せた有人宇宙船を打ち上げ、成功したと発表しました。記者「エンジンに点火されました。オレンジ色の炎が光っています。そして、ゆっくりと高度を上げていきます。今、爆音と熱風が押し寄せています」日本時間きょう午前0時44分、有人宇宙船「神舟21号」が、中国内陸部にある酒泉衛星発射センターから打ち上げられました。中国当局は、そのおよそ10分後、「神舟21号」はロケットから正常に分離して予