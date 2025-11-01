前線を伴った低気圧が急速に発達しながら通過する影響で北日本は大荒れの天気となっていて、暴風や高波に警戒が必要です。発達中の低気圧の影響で北海道は大気の状態が非常に不安定となり、日高地方のえりも岬では午前9時すぎに最大瞬間風速49.1メートルを観測しました。あす朝までの24時間に降る雨の量は、太平洋側の多いところで120ミリ、波の高さは太平洋側とオホーツク海側で6メートルから7メートルと予想されています。この影