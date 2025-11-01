韓国・釜山の美と医療が集まるエリアに、このたびリニューアルオープンした「リアン美容整形外科」。今回は、美肌管理メニュー【リフティングレーザー・スキンブースター・美白レーザー】に加え、肥満ダイエットフロアで【ダイエットカプセル】の計4施術を体験しました。海外美容クリニック選びや施術体験を検討されている方にも参考になるよう、実体験を交えてレポー